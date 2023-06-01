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Rusya'dan Almanya'nın başkonsolosluk kararına tehdit gibi cevap: Tepkisiz kalmayacak

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Batı'nın Moskova yönetimine karşı misillemeleri de devam ediyor. Almanya, Rusya'ya ait ülkedeki dört başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı. Alman yönetiminin bu kararına Moskova'dan cevap ise gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın aldığı söz konusu kararın tepkisiz kalmayacağını açıkladı.

00:18 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Rusya, Almanya'nın Rus başkonsolosluklarını kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi.

Rusya, Almanya'nın Rus başkonsolosluklarını kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın 4 Rus başkonsolosluğunu kapatma kararının tepkisiz kalmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alman yönetiminin, Rusya'ya ait ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

"Berlin'in yönünü kaybettiği açık"

Bu kararın "dostça olmayan" bir adım olduğu ve ikili ilişkileri bozmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Berlin'in sürekli kışkırttığı gerilimden suçu kendisinden atma yönündeki girişimlerini kesinlikle reddediyor. Alman yönetimini durmaya bir kez daha çağırıyoruz. Düşmanca siyaset sergileyen Berlin'in yönünü kaybettiği açık. Almanya, ikili ilişkilerin bozulmasından sorumlu olduğunu anlamalıdır. Berlin'in, pervasızca kışkırtıcı eylemleri gerekli tepkisiz kalmayacak."

Almanya'dan başkonsolosluk hamlesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediklerini ve 3 Alman başkonsolosluğunun kasım sonuna kadar kapatılacağını belirterek, "Bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5 (Rus) başkonsolosluğundan 4'ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.



#Almanya
#Başkonsolosluklar
#Rusya
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