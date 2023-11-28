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Dünya

Rusya'dan dünyayı şoke eden açıklama: Ukrayna gıda malzemelerini kimyasal silahla zehirledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar zaman zaman alevlenirken Moskova yönetimi dünyayı şoke eden açıklamada bulundu. Rusya, Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını iddia etti. Yapılan açıklamada söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiği belirtildi.

20:51 - 28/11/2023 Salı
AA
Kimyasal Silah (Foto: Arşiv)

Kimyasal Silah (Foto: Arşiv)

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Kirillov, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun savaş esnasında kimyasal silah kullandığını öne süren Kirillov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kirillov, söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.



#Kimyasal Silah
#Kirillov
#Rusya
#Ukrayna
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