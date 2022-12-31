Dünya Rusyadan Ermenistana Laçın Koridoru tepkisi Bu kabul edilemez
ASYA

Rusya'dan Ermenistan'a Laçın Koridoru tepkisi: Bu kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde görev yapan Rus barış gücü askerlerini eleştirmesinin ardından, askerlerine yönelik "aleni saldırıların kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Ermenistana Laçın Koridoru tepkisi: Bu kabul edilemez
Paşinyan-Putin-Aliyev

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Barış güçlerimize yönelik her türlü aleni saldırı ve provokasyonu, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zararlar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet toplantısı sırasında konuşan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin davranışları bizim için kabul edilemez. Azerbaycan'ın Ermenileri Dağlık Karabağ'dan çıkarma girişimlerinin sessiz tanıkları haline geldiler. Rus askerleri bölgedeki istikrarı sağlamada yetersiz kalacaksa yerini BM barış gücüne bırakmalı" demişti.

AZERBAYCAN'A AİT MADENLERİ YASA DIŞI YOLLARLA SATIYORLAR

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın Koridoru, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletildiği gerekçesiyle protesto düzenleyen Azerbaycanlı aktivistler tarafından 12 Aralık'tan beri bloke edilmiş durumda.

  • Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin bu blokaj nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

AZERBAYCANLILARIN LAÇIN KORİDORU'NDAKİ PROTESTOSU

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

  • Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

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