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Dünya

Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Rusya tarafından Ukrayna'nın Odessa bölgesine yapılan dron saldırısında bir dronun apartmana düşmesi sonucu biri 3 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

17:46 - 2/03/2024 Cumartesi
DHA
Ukrayna
Ukrayna

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Odessa bölgesine sabah erken saatlerde yaptığı dron saldırısında 7 dronun havada imha edildiği ancak bir dronun bir apartmana düştüğünü duyurdu.


Çarpmanın etkisiyle yıkılan apartmanda 3 yaşındaki çocuk dahil 4 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) yine biri çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını ve ekiplerin 5 kişiyi kurtardığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Odessa'nın yanı sıra Harkiv ve Sumy bölgelerine de saldırı düzenlediğini ifade etti.

"Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç var"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya sivillere karşı savaşını sürdürüyor. Rusya, Harkov, Odessa ve Sumy bölgesindeki şehirlere Shahed insansız hava araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. İHA'lardan biri Odessa'da bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti. Ortaklarımızdan daha fazla hava savunma sistemi yardımına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus teröründen etkili bir şekilde korumak için Ukrayna hava kalkanının güçlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla hava savunma sistemi ve hava savunma füzesi hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.


Rusya'dan Netanyahu'nun katil yüzüne tokat gibi çarpan sözler: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist
Rusya'dan Netanyahu'nun katil yüzüne tokat gibi çarpan sözler: İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu. Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Lavrov, "İsrail'in topyekün saldırısını gördük. 'Filistinliler hayvandır, insan değildir' diyerek bunu yaptılar. Rusların insan olmadığını, yaratık olduğunu söyleyenler oldu." dedi. Konuşmasına, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Bir insan vardır bir de yaratıklar vardır. Ukrayna'da yaşayan insanlar Rus kültürünü benimsiyorsa Rusya'ya gitsinler." sözünü anımsatarak devam eden Lavrov, "Şimdi aynı şeyleri İsrail'de görüyoruz. Gazze'nin tamamı sivil ama İsrail'e göre 3 yaşından itibaren Filistinli herkes radikal terörist." ifadelerini kullandı.


#Rusya
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#İHA
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