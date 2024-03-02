Rusya'dan Odessa'ya İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Odessa bölgesine sabah erken saatlerde yaptığı dron saldırısında 7 dronun havada imha edildiği ancak bir dronun bir apartmana düştüğünü duyurdu.





Çarpmanın etkisiyle yıkılan apartmanda 3 yaşındaki çocuk dahil 4 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) yine biri çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığını ve ekiplerin 5 kişiyi kurtardığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Odessa'nın yanı sıra Harkiv ve Sumy bölgelerine de saldırı düzenlediğini ifade etti.

"Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç var"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya sivillere karşı savaşını sürdürüyor. Rusya, Harkov, Odessa ve Sumy bölgesindeki şehirlere Shahed insansız hava araçlarını kullanarak saldırı düzenledi. İHA'lardan biri Odessa'da bir apartmana isabet ederek 18 daireyi yok etti. Ortaklarımızdan daha fazla hava savunma sistemi yardımına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus teröründen etkili bir şekilde korumak için Ukrayna hava kalkanının güçlendirilmesi gerekiyor. Daha fazla hava savunma sistemi ve hava savunma füzesi hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.







