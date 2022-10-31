Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: Ukrayna'nın attığı adımlar anlaşmaya zarar verdi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın askıya aldığı tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin öncülüğünde üç ay önce imzalanan anlaşma, tüm dünyayı etkileyen gıda krizini durdurmuştu.
- Moskova, geçen hafta Sivastopol'daki savaş gemilerine insansız hava ve deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini belirterek tahıl koridoru anlaşmasını rafa kaldırdı.
Kremlin sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Ukrayna'nın anlaşmanın altına mayın döşediğini belirtip "Durum riskli ve garanti altında değil. Rusya gemilerin güvenliğini garanti edemiyor, Karadeniz tahıl anlaşması zor uygulanabilir" açıklamasını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın hangi şartlar altında anlaşmaya geri döneceği konusunda yorum yapmadı.