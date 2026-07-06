Ukrayna'nın "terör saldırılarına" karşılık Rus Silahlı Kuvvetlerinin 6 Temmuz gecesi, Kiev ve Kiev bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı askeri sanayi tesislerine, yakıt ve enerji tesislerine karşı hava, kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli, güdümlü füzelerle ve İHA'larla büyük bir saldırı yaptığı anımsatılan açıklamada,

"Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de üretilen İHA, füze ve mühimmat tedarikini artırma, Zelenskiy'in bunları Rusya'daki sivil hedeflere karşı kullanma arzusu göz ardı edilmeyecektir. Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında uygun sayıda ve güçte misilleme saldırılarıyla buna karşılık verilecek"