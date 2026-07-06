Rusya'dan Ukrayna çıkışı: NATO Zirvesi öncesi dikkat çekmeye çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Avrupa ülkelerinin desteğiyle Rusya'daki sivil hedeflere yönelik geniş çaplı İHA saldırısı düzenlemeye çalıştığını ifade etti. Rusya, 625 uzun menzilli İHA ile gerçekleştirildiği belirtilen saldırının büyük ölçüde engellendiğini savunurken, Ukrayna'ya yönelik misilleme operasyonlarının süreceği mesajını verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5-6 Temmuz gecesi, Ukrayna'nın, "özel askeri operasyon" bölgesi dışında kalan Rus topraklarındaki hedeflere karşı büyük saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Saldırıda Ukrayna ordusunun 625 uzun menzilli taarruz insansız hava aracı (İHA) kullandığı aktarılan açıklamada, Rus bölgeleri üzerinde 613 hava hedefinin vurulduğunun veya etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.
Saldırı sırasında Ukrayna'nın, Leningrad, Bryansk, Belgorod, Yaroslavl, Kaluga ve Kursk bölgeleri ile Kırım'da sivil yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile lojistik bağlantılarına zarar vermeye odaklandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Bryansk bölgesinde 147, Belgorod bölgesinde 43, Leningrad bölgesinde 48, Yaroslavl bölgesinde 72, Kırım üzerinde 64 ve Kaluga bölgesi üzerinde 31 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.