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Rusya'dan Ukrayna'ya çifte füze saldırısı: Dört ölü kırk yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda dört kişinin hayatını kaybettiği, üçü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

18:31 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:38 - 24/06/2024 Pazartesi
Rusya, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenledi.
Rusya, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füze saldırısı düzenledi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Donetsk bölgesinin Pokrovsk kentine "İskender-M" füzeleriyle çifte saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus birliklerin aynı yeri yarım saat arayla iki kere vurduğuna dikkat çekilerek, saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Üç polis ikinci saldırıda yaralandı

İlk saldırının hemen ardından saldırı yerine gelen 3 polisin de ikinci saldırıda yaralandığı aktarılan açıklamada, en az 18 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, olay yerinde tüm acil servislerin hizmet verdiği ifade edildi.


#Donetsk
#Pokrovsk
#Ukrayna
#Füze Saldırısı
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