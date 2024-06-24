Rusya'dan Ukrayna'ya çifte füze saldırısı: Dört ölü kırk yaralı

ABD ile bazı Batılı ülkeler, Ukrayna’ya verilen silahlarla Rus topraklarının vurulabileceği kararı savaşı nükleer boyuta taşıyabilir. Almanya da Kiev’e sağlanan silahların kullanılmasına vize verdi. Danimarka F-16’lara dahi yeşil ışık yaktı. Rusya nükleer silah kartını çekti. Rusya Başkan Yardımcısı Medvedev, "Son aşamaya geçme ihtimalimiz var" dedi.