Rusya'nın hamlesinin ardından NATO’dan üye ülkelere çağrı: Silah stoklarını artırın

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya desteğini yineleyen Jens Stoltenberg, üye ülkelerin silah stoklarını olabildiğince hızlı bir şekilde artırması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg NATO’nun stoklarını geliştirmesinin, Ukrayna’ya ihtiyacı olduğu desteği sürdürmek için önemli olduğunu vurguladı.

DÜNYA NATO’nun 30 Ağustos paylaşımı Yunan basınını ayağa kaldırdı

New York Times'a verdiği demeçte de silah ve mühimmat üretimini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Stoltenberg, üye ülkelerin silah üreticilerini kapasitelerini uzun vadede genişletmesi için teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Avrupa NATO üye ülkelerinin askeri stoklarının tükenmiş olmadığını ancak stoklarda büyük oranda bir azalma görüldüğüne dikkat çekti.

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