Dünya Rusyanın hamlesinin ardından NATOdan üye ülkelere çağrı Silah stoklarını artırın
AVRUPA

Rusya'nın hamlesinin ardından NATO’dan üye ülkelere çağrı: Silah stoklarını artırın

Üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını Brüksel’de olağanüstü toplantıya çağıran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını doldurmaları çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın hamlesinin ardından NATO’dan üye ülkelere çağrı: Silah stoklarını artırın
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’ya desteğini yineleyen Jens Stoltenberg, üye ülkelerin silah stoklarını olabildiğince hızlı bir şekilde artırması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg NATO’nun stoklarını geliştirmesinin, Ukrayna’ya ihtiyacı olduğu desteği sürdürmek için önemli olduğunu vurguladı.

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New York Times'a verdiği demeçte de silah ve mühimmat üretimini artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Stoltenberg, üye ülkelerin silah üreticilerini kapasitelerini uzun vadede genişletmesi için teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Avrupa NATO üye ülkelerinin askeri stoklarının tükenmiş olmadığını ancak stoklarda büyük oranda bir azalma görüldüğüne dikkat çekti.

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