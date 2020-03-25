Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 15, vaka sayısı 561
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 15, vaka sayısı 561

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Son 24 saat içerisinde 15 can kaybı, 561 yeni vaka olduğunu açıklayan Koca, yaptığı paylaşımda "Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

15 ölüm 561 vaka

  • Son 24 saat içerisinde 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Koca, 561 yeni tanı koyulduğunu belirtti. Toplam hasta sayısının bugün itibarıyla 2 bin 433'e yükseldiğini aktaran Koca, tedbirin önemini vurguladı.

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