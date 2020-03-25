Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 15, vaka sayısı 561 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Son 24 saat içerisinde 15 can kaybı, 561 yeni vaka olduğunu açıklayan Koca, yaptığı paylaşımda "Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 23:41 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 00:04 Yeni Şafak