Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 15, vaka sayısı 561

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
15 ölüm 561 vaka
- Son 24 saat içerisinde 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Koca, 561 yeni tanı koyulduğunu belirtti. Toplam hasta sayısının bugün itibarıyla 2 bin 433'e yükseldiğini aktaran Koca, tedbirin önemini vurguladı.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020