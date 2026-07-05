Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şam yönetimi duyurdu: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye’yi ziyaret edecek

Şam yönetimi duyurdu: Fransa Cumhurbaşkanı Macron Suriye’yi ziyaret edecek

20:085/07/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yakın zamanda ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinin de eşlik edeceği ziyarette, Macron ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında heyetler arası geniş kapsamlı bir toplantı yapılması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Suriye Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak ilgi alanına giren konuları ele almak üzere yakın zamanda Suriye’ye resmi bir ziyarette bulunacağını açıkladı. Müdürlük, Cumhurbaşkanı Macron’a ziyaretinde Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin eşlik edeceğini aktararak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Macron’un iki ülke heyetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ile çeşitli alanlardaki ikili iş birliği imkanları ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor.


#Emmanuel Macron
#Fransa
#Suriye
#ziyaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ O TARİHTE: Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2026 Temmuz SGK maaş farkı ödemelerinde son durum