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Sednaya Mahkemesi Başkanı yakalandı: İran'ın provokasyonunun sebebi belli oldu

Sednaya Mahkemesi Başkanı yakalandı: İran'ın provokasyonunun sebebi belli oldu

Semih Kara
15:0826/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Devrik Esed rejiminin savaş suçlusu, Sednaya Cezaevi Mahkeme Başkanı Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan, yeni Suriye yönetiminin yaptığı operasyonla yakalandı.
Devrik Esed rejiminin savaş suçlusu, Sednaya Cezaevi Mahkeme Başkanı Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan, yeni Suriye yönetiminin yaptığı operasyonla yakalandı.

Dün Suriye'nin Lazkiye, Humus ve Tartus bölgelerinde başlatılan provokasyonun sebebi ortaya çıktı. Suriye geçici yönetiminin, Sednaya suçlusu Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan'ı yakalamak üzere Tartus'ta operasyon yaptığı öğrenildi.

Dün gece Suriye'nin Humus şehrindeki Alevi toplumu bazı klikler tarafından galeyana getirilmiş, bölgede karışıklık yaşanmıştı.
Sosyal medyadan da destek sağlanan kirli algının failleri ve nedeni belli oldu.

Sednaya suçlusuna operasyon

Edinilen bilgiye göre Suriye geçici hükümeti, Şam'daki
Sednaya Cezaevi Askeri Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan'ın
Tartus bölgesinde saklandığı istihbaratını aldı. Derhal hazırlıklar yapıldı ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Suriye geçici hükümeti, Sednaya Cezaevi'nde Mahkeme Başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan'ın Tartus'ta saklandığını tespit etti.

'Teslim ol' çağrılarına uymadı

Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, savaş suçlusu Muhammed Kancu Hasan'a teslim olma çağrısı yaptı.
Ancak Hasan, teslim olma çağrılarına uymayıp güvenlik güçlerine ateş açtı.
Hasan ve beraberindeki devrik rejimin milisleri, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi.

Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan.

Katil Tümgeneral yakalandı

Çatışmada Hasan yaralı olarak ele geçirilirken
beraberindeki 22 milisin çoğu etkisiz hale getirildi.
Yaşanan çatışmada Suriye geçici yönetimine bağlı güvenlik güçlerinden 14 kişi ise hayatını kaybetti.
Tümgeneral Hasan,
"Çok sayıda kafa kestim"
sözüyle tanınıyor, Suriyelilere yaptığı işkencelerle biliniyordu.

Tümgeneral Muhammed Kancu Hasan yakalandı.

İran hücreleri Sednaya suçlusuna sahip çıktı

Olayın ardından
İranlı Molla Lokman Bedirghara
, Humus'ta yaptığı bir konuşmayla
Alevi grupları galeyana getirdi.
Hama, Humus ve Lazkiye gibi bölgelerdeki devrik rejim unsurlarının da bu provokasyona katılmasıyla protestolar başladı.
Sosyal medyadan da
'türbe yakıldı, alevi kız öldürüldü' gibi yalanlar servis edilerek
provokasyon büyütülmeye çalışıldı.
Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesi ile protestolar büyük ölçüde sona erdi.

Dün geceki provokasyonun sorumlusu İranlı Molla Lokman Bedirghara.

İranlı etki ajanı Lokman Bedirghara'yı yakalamak amacıyla operasyon başlatıldı.



#Sednaya Cezaevi
#Savaş Suçu
#Esed Rejimi
#Suriye Geçici Hükümeti

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