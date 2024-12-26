Sednaya Mahkemesi Başkanı yakalandı: İran'ın provokasyonunun sebebi belli oldu

Olayın ardından

İranlı Molla Lokman Bedirghara

, Humus'ta yaptığı bir konuşmayla

Alevi grupları galeyana getirdi.

Hama, Humus ve Lazkiye gibi bölgelerdeki devrik rejim unsurlarının da bu provokasyona katılmasıyla protestolar başladı.

Sosyal medyadan da

'türbe yakıldı, alevi kız öldürüldü' gibi yalanlar servis edilerek

provokasyon büyütülmeye çalışıldı.