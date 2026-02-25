Yeni Şafak
Senegal'den sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası

18:1725/02/2026, Çarşamba
Senegal hükümeti, eş cinsel ilişkilere yönelik mevcut cezaları önemli ölçüde ağırlaştıran yeni bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'e sundu. Başbakan Ousmane Sonko tarafından duyurulan tasarısında, hem fiili işleyenlere hem de propagandasını yapanlara ağır hapis cezaları öngörülüyor.

Senegal'de eş cinsel ilişkilere yönelik cezaları artıran yasa tasarısı Ulusal Meclis'e sunuldu.

Başbakan Ousmane Sonko, Ulusal Meclis'te düzenlenen soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Ceza Kanunu'nun 319. maddesinde değişiklik öngören tasarının Ulusal Meclis'e iletildiğini duyurdu.

Sonko, mevcut düzenlemede
"doğaya aykırı fiil"
olarak tanımlanan eş cinsel ilişkinin kanunda daha açık biçimde tanımlanacağını da belirtti.

Propagandasını yapanlara da hapis cezası verilecek

Halihazırda 1 ila 5 yıl hapis cezası öngören yasanın ağırlaştırılacağını belirten Sonko, fiili işleyenler için cezanın 10 yıla kadar çıkarılacağını açıkladı.

Tasarıda ayrıca, eş cinselliğin
"propagandasını yapan"
kişilere de 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ne zaman oylanacağına ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.



