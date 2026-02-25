Senegal'den sapkın ilişki yaşayanlara hapis cezası

Senegal hükümeti, eş cinsel ilişkilere yönelik mevcut cezaları önemli ölçüde ağırlaştıran yeni bir yasa tasarısını Ulusal Meclis'e sundu. Başbakan Ousmane Sonko tarafından duyurulan tasarısında, hem fiili işleyenlere hem de propagandasını yapanlara ağır hapis cezaları öngörülüyor.
Senegal'de eş cinsel ilişkilere yönelik cezaları artıran yasa tasarısı Ulusal Meclis'e sunuldu.
Başbakan Ousmane Sonko, Ulusal Meclis'te düzenlenen soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Ceza Kanunu'nun 319. maddesinde değişiklik öngören tasarının Ulusal Meclis'e iletildiğini duyurdu.
Propagandasını yapanlara da hapis cezası verilecek
Halihazırda 1 ila 5 yıl hapis cezası öngören yasanın ağırlaştırılacağını belirten Sonko, fiili işleyenler için cezanın 10 yıla kadar çıkarılacağını açıkladı.
Yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ne zaman oylanacağına ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.