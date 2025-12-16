Şili’ye Nazi başkan

Şili’de hafta sonu ikinci tur devlet başkanı seçimleri düzenlendi. Seçim Servisinin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı. Açılan sandıklara göre, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı 59 yaşındaki avukat Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58,2'sini alarak seçimden zaferini ilan etti. Şili İçin Birlik Adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi. Kast’ın zaferi, 1990’da askeri diktatörlüğün sona ermesinden bu yana ülkedeki en keskin sağa yöneliş olarak değerlendiriliyor. Ailesi Almanya kökenli olan Kast’ın babası, Nazi Almanya'sı ordusunun mensuplarından biri. Kast’ın kardeşi ise, Şili’de 1974-1990’da iktidarda olan diktatör Augusto Pinochet döneminde bakanlık yaptı. Kast, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 11 Mart 2026'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

SUÇLA MÜCADELE SÖZÜ VERDİ

Seçim zaferinden sonra Santiago’da destekçilerine hitap eden Kast, “Şili yeniden suçtan, korkudan ve endişeden arınmış bir ülke olacak. Suçluların hayatı değişecek. Onları bulacağız, yargılayacağız ve hapse atacağız” ifadelerini kullandı. Boric'in görev devrine ilişkin yaptığı iş birliği çağrısında teşekkür eden Kast son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istediğini belirtti. Kast'ın ilk hedefinin Çin ve Rusya tarafından işletilen ülkenin madenlerini devletleştirmek olduğu belirtiliyor.

LATİN AMERİKA'DA SAĞ GÜÇLENİYOR

Kast'ın zaferi, Latin Amerika genelinde yeniden yükselişe geçen sağ siyasetin son halkasını oluşturuyor. Arjantin'de Javier Milei, Ekvador'da Daniel Noboa ve El Salvador'da Nayib Bukele'nin ardından Şili de bu akıma katıldı. ABD Başkanı Donald Trump'a olan hayranlığıyla bilinen Kast'ın destekçileri, kutlamalar sırasında Trump'ın sloganına atıfla "Şili'yi Yeniden Harika Yap" yazılı kırmızı şapkalar taktı.

ABD'DEN KAST'A TEBRİK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şili'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast'ı tebrik etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kast liderliğinde Şili'nin, kamu güvenliği, düzensiz göçün önlenmesi ve ikili ticari ilişkilerin canlandırılması konularında ABD ile ortak bir zeminde buluşacağına inanıldığı aktarıldı.











