Irak meclisindeki 'Saddam Hüseyin' isimli milletvekili adını değiştirdi

Irak parlamentosu
Irak parlamento seçimlerini kazanan Saddam Hüseyin el-Nuaymi, Irak'ın devrik lideri ile aynı ismi taşımasından dolayı sosyal medyada çıkan tartışmaların ardından adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini ifade etti.
Irak'ın Kerkük şehrinden parlamentoya seçilen
"Saddam Hüseyin"
isimli Arap Milletvekili, adını
"Muhammed Ali"
olarak değiştirdi.
Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçimi kazanan
"Saddam Hüseyin el-Nuaymi"
, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Adını
"Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi"
olarak değiştirdiğini açıklayan milletvekili, isim değişikliğini
"Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek"
amacıyla yaptığını ifade etti.
Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.
