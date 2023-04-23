|
Reklam
Reklam
Dünya

Sırp Listesi'nden boykot kararı: Kosova'nın kuzeyinde olağanüstü yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan bölgelerinde "olağanüstü yerel seçim" yapıldı. Toplam 11 aday ve Zveçan ile Leposaviç belediye meclis üyesi olabilmek için 60 adayın yarıştığı seçim yerel saatle 19.00 itibariyle sona erdi. Seçimlerde, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden 1567 kişinin veya seçmenin yüzde 03,47'sinin oy kullandığı ifade edildi. Öte yandan Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimlere katılmadı ve Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

21:38 . 23/04/2023 Pazar
AA
Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede 'olağanüstü seçimlerde' oy verme işlemi bitti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı dört belediyede 'olağanüstü seçimlerde' oy verme işlemi bitti.

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı 4 belediyedeki "olağanüstü yerel seçimlerde" oy kullanma sona erdi.

Olağanüstü yerel seçimlerde Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposaviç ve Zveçan'da belediye başkanı olabilmek için toplam 11 aday ve Zveçan ile Leposaviç belediye meclis üyesi olabilmek için 60 aday yarıştı.

Kosovalı Sırp toplumundan ise sadece Zveçan belediye başkanlığı için bağımsız aday olan Sladjana Pantovic yer aldı.

45 bin seçmenden 1567'si oy kullandı

Kosova Merkez Seçim Kurulu (KQZ) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'a kadar bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden 1567 kişinin veya seçmenin yüzde 03,47'sinin oy kullandığı ifade edildi.

KQZ, olağanüstü yerel seçimler için oy kullanma merkezi sayısının 44'ten 19'a düşürülmesine karar vermişti. Bu merkezlerden 13'ü alternatif olup güvenli bölgelerdeki konteynerlerde kurulmuştu.

Olaysız geçtiği belirtilen olağanüstü yerel seçimlerin ilk sonuçlarının bu gece açıklanması bekleniyor.

Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimleri boykot etti

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, olağanüstü yerel seçimlere katılmadı ve Kosovalı Sırplara "seçimleri boykot etme" çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosovalı Sırpların, Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından çekilmelerinin ardından daha önce 18 Aralık 2022'de yapılması planlanan Kuzey Mitrovica, Zubin Potok, Leposavic ve Zveçan belediyelerindeki olağanüstü yerel seçimlerin, ülkenin kuzeyindeki riskli güvenlik durumu nedeniyle 23 Nisan'a ertelendiğini bildirmişti.



#Kosova
#Kosova'nın kuzeyi
#olağanüstü yerel seçimler
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.