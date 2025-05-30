Siyo-Naziler İslam dünyasıyla böyle alay ediyor: Aksa’da dans ediyoruz ama hiçbir şey olmuyor

İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en fanatik ortaklarından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonist Parti Milletvekili Zvi Sukkot, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini anlatarak adeta tüm İslam dünyasıyla dalga geçti. Önceki gün düzenlenen Bayrak Yürüyüşü’nde, Müslümanların en önemli ikinci dini mekanı konumundaki Mescid-i Aksa’ya yüzlerce fanatik Yahudi baskın düzenlemişti. Aksa’nın avlusuna giren Yahudiler, burada Talmud ayinleri yaparak İsrail bayrağı sallamıştı. Fanatik gruba öncülük eden Dini Siyonist Parti Milletvekillerinden Zvi Sukkot, artık Mescid-i Aksa avlularına rahatlıkla girebildiklerini söyleyerek, “Güvenlik güçleri yıllarca bize, ‘tek bir Yahudi bile Mescid-i Aksa’da dua ederse tüm Ortadoğu alev alır’ diyorlardı. Bugünlerde görüyoruz ki, binlerce Yahudi orada dua ediyor, dans ediyor ve hatta İsrail bayrakları açıyor. Ama hiçbir şey olmuyor” diye konuştu. Sukkot’un konuşması, İsrail'in Gazze’deki soykırımı ve Kudüs’te artırdığı ihlallere rağmen somut bir adım atmayan İslam dünyası ülkelerinin durumunu gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun, Gazze’de işlediği soykırımı yetersiz bulduğunu defalarca söyleyen Sukkot, daha önce de yaptığı benzer açıklamalarla açıkça soykırım çığırtkanlığı yapıyordu. Sukkot, 21 Ocak 2024’te yaptığı bir konuşmasında, “Gazze’de bir zafere ihtiyacımız var. Tüm dünyayı sarsacak bir zafere. Bu, Gazze’nin işgalini, evlerin yıkılmasını ve yerine Yahudi yerleşimlerin kurulmasını içeren bir zafer olmalı” ifadelerini kullanmıştı. Sukkot, İsrail ordusunun Gazze’ye kara harekatına başladığı 17 Mayıs 2025’te Kanal 12’de katıldığı bir programda ise yalnızca kendisinin değil İsrailli tüm yetkililerin ruh halini yansıtmıştı. Söz konusu programda söz alan Sukkot, “Dün gece neredeyse 100 Gazzeli öldürüldü. Artık kimse bunu umursamıyor. Herkes bir gecede 100 Gazzeliyi öldürmemiz fikrine alışmış görülüyor” şeklinde konuşmuştu. Öte yandan, Ürdün ile İsrail arasında imzalanan ve Mescid-i Aksa’nın statüsünü belirleyen anlaşmaya göre, Aksa'da sadece Müslümanların ibadetine izin veriliyor. Yahudiler ise "Ağlama Duvarı" olarak adlandırdıkları Burak Duvarı'nda ibadet etme hakkına sahip. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılara başladığı 7 Ekim 2023’ten itibaren daha fazla artan bu ihlaller, Yahudi fanatiklerin her gün baskın düzenleyerek sürdürdüğü bir rutine dönüşmesine rağmen ne Ürdün ne de diğer İslam ülkelerinden duruma karşı hiçbir somut adım atılamıyor.