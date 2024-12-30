Siyonist saldırgana 'deli' kılıfı: Almanya Noel saldırganını aklamaya mı çalışıyor?

Faeser, Suudi Arabistan uyruklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Faeser, saldırganın patolojik bir ruh haline dair çarpıcı işaretler olduğunu belirterek, saldırının ardından psikolojik olarak rahatsız olan ve kafası komplo teorileriyle dolu potansiyel faillerin nasıl takip edileceği konusunda dersler çıkarılması gerektiğini aktardı.