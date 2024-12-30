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Siyonist saldırgana 'deli' kılıfı: Almanya Noel saldırganını aklamaya mı çalışıyor?

Siyonist saldırgana 'deli' kılıfı: Almanya Noel saldırganını aklamaya mı çalışıyor?

20:2630/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
IHA
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Magdeburg'daki Noel pazarına saldıran al-Abdulmohsen'in, Siyonizm destekçisi ve İslam düşmanı olduğu ortaya çıkmıştı.
Magdeburg'daki Noel pazarına saldıran al-Abdulmohsen'in, Siyonizm destekçisi ve İslam düşmanı olduğu ortaya çıkmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Magdeburg şehrindeki Noel pazarına otomobiliyle dalan ve 5 kişiyi öldürüp 205'ini de yaralayan Siyonizm destekçisi zanlı hakkında konuştu Faeser, Suudi Arabistan uyruklu saldırganın 'patolojik bir ruh haline sahip' olduğunu söyleyip, akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen araçlı saldırı hakkında konuştu.

Faeser, Suudi Arabistan uyruklu saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

"Kafası komplo teorileriyle dolu"

Faeser, saldırganın patolojik bir ruh haline dair çarpıcı işaretler olduğunu belirterek, saldırının ardından psikolojik olarak rahatsız olan ve kafası komplo teorileriyle dolu potansiyel faillerin nasıl takip edileceği konusunda dersler çıkarılması gerektiğini aktardı.

Faeser, "Bu tür saldırganlar herhangi bir tehdit profiline uymuyor" dedi.

Siyonist zanlının Noel pazarı saldırısı

Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık'ta düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 205 kişi de yaralanmıştı.

Suudi Arabistan uyruklu saldırgan Taleb al-Abdulmohsen polis tarafından tutuklanırken, al-Abdulmohsen'in İslam karşıtı, Siyonizm destekçisi ve aşırı sağcı olduğu ifade edilmişti.



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