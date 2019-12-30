Dünya Somali İstihbarat Ajansı Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı
AFRİKA

Somali İstihbarat Ajansı: Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'daki saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlendi.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlendi.

Somali istihbaratı, hafta sonu aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu onlarca kişinin ölümüne yol açan başkent Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığını duyurdu.

Somali'ye giden yardım uçağı Türkiye'ye geri döndü
OYNAT 00:45
Somali'ye giden yardım uçağı Türkiye'ye geri döndü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.
  • Saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiği aktarılan açıklamada, olayın aydınlatılması için bazı uluslararası istihbarat servisleriyle çalışılacağı kaydedildi.

81 kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yalnız bırakmadık
DÜNYA
Yalnız bırakmadık

Ne olmuştu?

Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Somali'de bombalı saldırı
OYNAT 00:00
Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

Somali’de kanlı gün
DÜNYA
Somali’de kanlı gün
Tezkere Mecliste

Tezkere Meclis'te

Genel Kurul, Libya için olağanüstü toplanacak.
Cam fabrikasında patlama

Cam fabrikasında patlama

​Ümraniye'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Follow mearacı olacak

Follow me
aracı olacak

​DHMİ açıkladı: İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
İstanbul'da<br>fırtına alarmı

İstanbul'da
fırtına alarmı

Beylikdüzü'ndeki bir okulun çatısı uçtu.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

'Okuyorum' diyenlerin sayısı arttı

​​En çok kadınlar ve gençler kitap okuyor.

Asalak ve<br>hastalıklı zihniyet

Asalak ve
hastalıklı zihniyet

Cumhurbaşkanı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödül Töreni'nde konuştu.

'Ayrılığı <br>kafasına koymuş'

'Ayrılığı
kafasına koymuş'

​Ahmet Ağaoğlu ayrılığının perde arkasını anlattı.
Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

"​Rüşvet istediler" deyince disipline gönderilmişti.
Taraftara rağmen<br>yollar ayrıldı

Taraftara rağmen
yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Turizmde<br>yeni rekor

Turizmde
yeni rekor

Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 48 milyonu aştı.
Irak ateşin ortasında

Irak ateşin ortasında

​ABD-İran rekabeti ülkedeki istikrara büyük darbe vuruyor.
'ABD'yi vurdu, kaybettirdi!'

'ABD'yi vurdu, kaybettirdi!'

​FED'den Trump'ı çıldırtacak ticaret savaşı çıkışı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.