Dünya Somalilandde çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi evini terk etti
AFRİKA

Somaliland'de çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi evini terk etti

Somali'den bağımsızlığını ilan eden Somaliland eyaletinde 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan protestolar ve çatışmalar sonrasında yüzlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi AA
Somalilandde çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi evini terk etti
Somaliland

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland eyaletinde son bir haftadır süren ve en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan protestolar ve çatışmalar sonrasında yüzlerce kişi evini terk etti.

Ulusal basındaki habere göre, çatışmaların yaşandığı Sool'un merkezi Las Anod'da yüzlerce kişi göç etti. Evini terk eden siviller temiz su ve gıdaya ihtiyaç duyuyor.

Tartışmalı bölge

Somaliland'in Sool bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce işlenen cinayetlerin ardından bölge halkı geçen hafta hükümeti protesto etmek için sokağa inmişti.

Güvenlik güçleri sivillerin üzerine ateş açmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Somaliland'in Sool, Sanaag ve Ayn bölgelerinde yaşayan bölge sakinleri Somaliland'in tek taraflı bağımsızlığına karşı çıkıyor.

Somaliland eyaletinin başkanı Musa Bihi Abdi, eyalette son bir haftadır süren muhalif gösteriler sonrasında bölgeden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.

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