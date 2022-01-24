Dünya ABD 8 bin 500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi
AMERİKA

ABD 8 bin 500 askeri Ukrayna için teyakkuza geçirdi

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

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Haber Merkezi AA
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirdi.

ABD NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN PLAN YAPIYOR

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken; ABD, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

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  • Günlük basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna sınırında gerilimi tırmandırdığını belirten Kirby, "Başkan'ın talimatı üzerine ve Bakan Austin tavsiyesi doğrultusunda ABD, orduyu yurt içinde ve dışında teyakkuza geçirmek üzere adımlar attı. Bu minvalde, harekete geçirilmesi halinde NATO Mukabele Gücü'ne destek de dahil olmak üzere bir dizi beklenmedik duruma yanıt vermeye hazırlar" ifadesini kullandı.

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"HERHANGİ BİR KARAR VERİLMEDİ"

Kirby, şu aşamada 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini ve ileriki günlerde bu konudaki kararlara göre detaylar vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu askerlerin sadece NATO Mukabele Gücü'nün aktif edilmesi halinde sevk edileceğini belirten Kirby, şu aşamada herhangi bir karar verilmediğinin altını çizdi. Sözcü Kirby, bu askerlerin ABD'den gönderilebileceği gibi bölgeden de kaydırılabileceğini kaydetti.

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