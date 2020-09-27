Azeri ordusu ilerlemeye başladı Ermenistan tutuştu: Ermenistan Dağlık Karabağ’daki vaziyet nedeniyle 'savaş durumu' ilan edildi

Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ’daki vaziyet nedeniyle ülkede "savaş durumu" ve "genel mobilizasyon" ilan etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyadan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Savaş ilanı ettiler

Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ yönünden saldırı başlattığını ileri süren Paşinyan, "Durum şu anda hızlı bir şekilde gelişiyor. Gerektiğinde bilgi verilecek." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan hükümetinin Dağlık Karabağ’daki vaziyet nedeniyle ülkede "savaş durumu" ve "genel mobilizasyon" ilan ettiğini bildirdi.

Ayrıca, Paşinyan'ın durumla ilgili Güvenlik Konseyini topladığı belirtildi.

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Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşman Stepanyan, Dağlık Karabağ'da çatışmaların devam ettiğini belirterek, Karabağ çatışma hattında Azerbaycan'a ait 4 helikopter, 15 insansız hava aracı (İHA), 10 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini iddia etti.

Karabağ halkına sığınaklara saklanması çağrısında bulunan Stepanyan, sorumluluğun Azerbaycan siyasi ve askeri yönetiminde olduğunu öne sürdü.

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Lavrov, Mnatsakanyan ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Lavrov, temas hattında devam eden büyük çaptaki çatışmalarla ve ölen ve yaralıların olmasına ilişkin gelen haberlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Ateşkesin hızlı şekilde sağlanması gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, Rusya’nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun diğer üyeleriyle birlikte, durumu istikrara kavuşturmaya yönelik ara buluculuk çabalarını sürdüreceği aktarıldı.

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