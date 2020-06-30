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Dünya Flaş iddia Beşşar Esed yakında iktidarı bırakacak, sığınacağı ülke de belirlendi
ORTADOĞU

Son Dakika... Suriye'de Beşşar Esed iktidarı bırakıyor iddiası, sığınacağı ülke de belirlendi

Flaş iddia: Beşşar Esed yakında iktidarı bırakacak, sığınacağı ülke de belirlendi

Suriye'de 9 yıl süren iç savaşın ardından Beşşar Esed'in önümüzdeki günlerde iktidarı bırakacağı ve belirlenen bir ülkeye sığınacağı öne sürüldü. Suriye'de yaşanan ekonomik kriz ve ülkenin yeniden inşası konusunda kaynak bulunmaması bir süredir rejimin geleceğini tartışmalı hale getiriyordu. Rusya merkezli düşünce kuruluşlarında son dönemde Beşşar Esed'in iktidarı bırakması gerektiğine dair çok sayıda analiz yayınlanmıştı. Eski bir Rus diplomat olan Alexander Shumilin, "Kremlin'in Suriye'deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esed ve çevresi ile ilişkili" ifadeleri dikkati çekmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye'deki yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu diktatör Beşşar Esed'in yönetimi bıraktığını televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.
Suriye'deki yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu diktatör Beşşar Esed'in yönetimi bıraktığını televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.

Suriye'de iç savaş boyunca yüzbinlerce kişinin işkence ve katliamlara ölmesine sebep olan Beşşar Esed'in koltuğunu bırakmaya hazırlandığı ileri sürülüyor.


Orta Doğu'daki bir ülkeye gidecek

Dokuz yıldır süren savaşın ardından başlayan ekonomik kriz Suriye'de rejimin geleceğini tartışmalı hale getirirken, Yeni Şafak, Beşşar Esed'in sığınacağı ülkenin Orta Doğu'da olduğu bilgisine ulaştı. Katil Esed'in Suriye rejimi yönetimini bıraktığını önümüzdeki günlerde bir televizyon konuşması ile duyuracağı ifade ediliyor.

Arap dünyasının yakın takip ettiği ve Orta Doğu araştırmaları ile tanınan gazeteci Turan Kışlakçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beşşar Esed'in iktidarı bırakmasının ardından ülkelerin Suriye'ye yapacağı maddi yardımların miktarını da belirlediğini söyledi.

REJİM EKONOMİK KRİZİ AŞAMIYOR

ABD ve Avrupa merkezli yaptırımların ekonomiye etkisi başta olmak üzere, Suriye'nin yeniden imarı için maddi kaynak bulamaması birçok bölgede huzursuzlukları tetikliyordu.

Suriye Devlet Başkanı konumundaki Beşşar Esed'in ülkenin en zengin iş adamı olan kuzeni Rami Mahluf'un mal varlığına el koyması ülke içindeki siyasi dengeleri tartışmaya açmıştı.

Esed rejiminde çatlak
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Esed rejiminde çatlak

RUSYA ESED'DEN RAHATSIZ

Öte yandan Rusya merkezli düşünce kuruluşlarında Kremlin'in Beşşar Esed'in politikalarından oldukça rahatsız olduğuna dair yayınlanan analizler uzun süredir dikkati çekiyor.

Bloomberg'e konuşan Eski bir Rus diplomat Alexander Shumilin, "Kremlin'in Suriye'deki baş ağrısından kurtulması lazım. Sorun Esed ve çevresi ile ilişkili" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA ANLAŞABİLİR"

Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Rusya'nın en etkili düşünce kuruluşlarından Rusya Dış İlişkiler Konseyi (RIAC), mayıs ayında yayınladığı bir analizde Esad'ın gitmesi ve geçiş hükümeti kurulması için Moskova, Ankara ve Tahran'ın anlaşabileceğini öne sürmüştü.

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