Dünya Sri Lankada idam mahkumları isyanda Cezalarının hafifletilmesi için açlık grevi yapıyorlar
ASYA

Sri Lanka'da idam mahkumları isyanda: Cezalarının hafifletilmesi için açlık grevi yapıyorlar

Sri Lanka'da yaklaşık 150 idam mahkumu, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın cinayetinden hüküm giyen eski milletvekilinin affedilmesinin ardından, cezalarının hafifletilmesi talebiyle açlık grevine başladı.

Haber Merkezi AA
Sri Lankada idam mahkumları isyanda: Cezalarının hafifletilmesi için açlık grevi yapıyorlar
Foto:Arşiv

Cezaevleri Dairesi Basın Sözcüsü Chandana Ekanayake, mahkumların, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın cinayetten hüküm giyen eski bir milletvekilini affetmesinin ardından açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

  • Ekanayake, açlık grevi başlatan yaklaşık 150 mahkumun, idam cezalarının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini talep ettiğini kaydetti.

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Basın Sözcüsü Ekanayake, sorunun çözüme kavuşturulması için hükümet yetkililerinin söz konusu talebi gündemlerine aldığı bilgisini paylaştı.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nın cinayetten hüküm giyen eski milletvekilini affetmesi

Rajapaksa'nın cinayetten hüküm giyen eski milletvekili Duminda Silva'yı affetmesi "siyasi bir karar" ve "hukuk düzeninin aşındırıldığı" gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) dahil yurt içi ve dışından çok sayıda tepkinin yükselmesine yol açtı.

Silva, 10 yıl önce seçimlerle ilgili bir gerilim nedeniyle kendi partisinden bir milletvekilini öldürmüştü.

Sri Lanka'da 10 bin kişi kapasiteli cezaevlerinde 26 binden fazla mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı bir isyanda, 2020'de yaklaşık 11 mahkum hayatını kaybederken, en az 100 mahkum da yaralanmıştı.

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