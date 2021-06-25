Sri Lanka'da idam mahkumları isyanda: Cezalarının hafifletilmesi için açlık grevi yapıyorlar

Ermenistan ve İran seçimlerinin yansımaları

Türkiye'nin iki komşusunda seçimler gerçekleşirken Ermenistan'da Paşinyan'ın zaferi Rusya'ya ve ülkedeki şahinlere bir mesaj oldu. Rus yanlısı Koçaryan'ın yaşadığı hezimet Ermeni halkının Rusya'nın Kafkaslardaki arka kapısı olmak istemediğine ve önceliğinin ekonomik problemler olduğuna dair de bir işaret. İran'da ise sonuçlardan daha çok katılım oranı şaşırttı. İlk kez bir seçime yüzde 50'nin altında bir katılım olurken ülkede yaşayan milyonlarca Türk de Karabağ Operasyonu sırasında Ermenistan'a açık destek verenlere karşı boykot yapanlar arasında.