Suriye Çin'e 400 savaşçı teslim edileceği iddialarını yalanladı

23:1917/11/2025, Pazartesi
AA
Suriye Dışişleri Bakanlığı
Suriye Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Suriye'nin 400 Uygur savaşçının Çin'e iade edileceğine yönelik iddiaları yalanladı. Yetkili, "Suriye hükümetinin herhangi bir savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı yönündeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Suriye, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'in (AFP), Suriye hükümetinin 400 savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili,
"Fransız haber ajansı AFP'nin, Suriye hükümetinin herhangi bir savaşçıyı Çin'e teslim etmeyi planladığı yönündeki iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."
ifadelerini kullandı.

AFP'nin bugün yayınladığı haberde, Suriye'nin 400 Uygur savaşçıyı Çin’e teslim etmeye hazırlandığı ve bu konunun Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin Pekin ziyareti sırasında görüşüleceği iddia edilmişti.



