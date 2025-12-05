Suriye Kanada'nın yaptırım kararından memnun: Farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme

"Suriye halkının yaşamı ve hayati sektörleri üzerinde yıllardır süren yaptırımların olumsuz etkilerine dair artan farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, memnuniyetle karşılanan bu adımın

Açıklamada, söz konusu kararın Suriye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği vurgulanarak, bunun çok taraflı ortaklıklarda yeni bir aşamaya kapı araladığı belirtildi.