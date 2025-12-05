Yeni Şafak
Suriye Kanada'nın yaptırım kararından memnun: Farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme

5/12/2025, Cuma
Suriye Dışişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, Kanada hükümetinin uygulanan yaptırımları kaldırmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtilerek karara ilişkin memnuniyet dile getirildi. Bakanlık, "Suriye halkının yaşamı ve hayati sektörleri üzerinde yıllardır süren yaptırımların olumsuz etkilerine dair artan farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin Şam’a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, memnuniyetle karşılanan bu adımın
"Suriye halkının yaşamı ve hayati sektörleri üzerinde yıllardır süren yaptırımların olumsuz etkilerine dair artan farkındalığı yansıtan olumlu bir gelişme"
olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Suriye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir dönüm noktası teşkil ettiği vurgulanarak, bunun çok taraflı ortaklıklarda yeni bir aşamaya kapı araladığı belirtildi.

Suriye’nin tüm uluslararası ortaklarla diyaloğa ve iş birliğine hazır olduğu kaydedilen açıklamada, bu yaklaşımın ülkedeki ekonomik toparlanma, yeniden imar çabaları ile bölgesel ve uluslararası güvenliğin desteklenmesine katkı sunacağı ifade edildi.



