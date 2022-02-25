Dünya Suriye savaşının sembol ismi Ukrayna ordusunda savaşmak için hazırım
AVRUPA

Suriye savaşının sembol ismi: Ukrayna ordusunda savaşmak için hazırım

Suriye iç savaşının sembol isimlerinden biri Ebu TOW lakabıyla bilinen Suheyl Muhammed Hamud Suriye’de Esed rejimine ait çok sayıda tank ve zırhlı araç imha etmesiyle tüm dünyaya ün saldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından sosyal medya hesabından Ukrayna ile ilgili paylaşımlarda bulunan Hamud, "Ukrayna ordusu saflarında savaşmak için Ukrayna’ya nasıl gidebilirim? Bunun bir yolu var mı? Hazırım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye savaşının sembol ismi: Ukrayna ordusunda savaşmak için hazırım
Ebu Tow lakabıyla bilinen Suheyl Muhammed Hamud.

Suriye'deki savaşın hafızalara kazınan isimlerinden biri Suheyl Muhammed Hamus Esed rejimine ait iki savaş uçağını TOW füzesi ile vurmasının ardından bölgede 'Ebu TOW' lakabıyla anıldı ve tüm dünyaya adını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırı harekatı sonrası Hamud, "Ukrayna ordusu saflarında savaşmak için Ukrayna’ya nasıl gidebilirim? Bunun bir yolu var mı? Hazırım.” diyerek bir tweet paylaştı.

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