Suriye'deki gelişmelerin gölgesinde Prens Selman'dan BAE'ye 'özel' ziyaret

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtildi.

Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Zamanlama dikkat çekti

Ziyaretin muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Muhalifler ve Suriye Milli Ordusu, Beşşar Esed rejimine karşı 5 günde, Halep, İdlib, Tel Rıfat gibi birçok noktayı ele geçirdi.

Esed, BAE'den destek istedi

Bilindiği gibi; Beşşar Esed rejimi, geride kalan gün BAE ile görüşüp muhaliflerin ilerleyişine karşı destek istemişti.

Dün rejime ait hesaptan BAE ile görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklama.

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.







