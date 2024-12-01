Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'deki gelişmelerin gölgesinde Prens Selman'dan BAE'ye 'özel' ziyaret

Suriye'deki gelişmelerin gölgesinde Prens Selman'dan BAE'ye 'özel' ziyaret

Hüseyin Berk
21:531/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Suudi Arabistan Veliaht Prensi "özel bir ziyaret" için BAE'de. (Foto: Arşiv)
Suudi Arabistan Veliaht Prensi "özel bir ziyaret" için BAE'de. (Foto: Arşiv)

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 'özel bir ziyaret' için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Ziyaretin, muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Bilindiği gibi; Beşşar Esed rejimi, geride kalan gün BAE ile görüşüp muhaliflerin ilerleyişine karşı destek istemişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın "özel bir ziyaret" için BAE'ye gittiği belirtildi.

Haberde, ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Zamanlama dikkat çekti

Ziyaretin muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Muhalifler ve Suriye Milli Ordusu, Beşşar Esed rejimine karşı 5 günde, Halep, İdlib, Tel Rıfat gibi birçok noktayı ele geçirdi.

Esed, BAE'den destek istedi

Bilindiği gibi; Beşşar Esed rejimi, geride kalan gün BAE ile görüşüp muhaliflerin ilerleyişine karşı destek istemişti.

Dün rejime ait hesaptan BAE ile görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklama.

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın, mevkidaşı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.



#Suudi Arabistan
#Prens Selman
#BAE
#Beşşar Esed

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti