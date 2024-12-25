Suriye'deki Kürtler PKK/YPG'yi istemiyor: ENKS temsilcisinden kritik açıklamalar

Suriyeli Kürtlerin temsilcilerinden Abdullah Keddo, PKK/YPG/PYD terör örgütünün Suriye'deki varlığının Kürt grupları rahatsız ettiğini ifade etti.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcilerinden Abdullah Keddo, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki varlığının Kürt gruplar arasındaki diyalog girişimlerine ve istikrara zarar verdiğini belirtti. Keddo, "Biz Suriyeliler olarak tüm sınır aşan güçleri reddettik, Suriye'de Suriyeli olmayanların siyasi varlığına karşıyız” dedi.
Suriye'deki Kürtlerin en büyük siyasi temsilcisi olan
Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcilerinden Abdullah Keddo
, Suriye ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Temel şartımız PKK ile bağın kopartılması"
"Temel şartımız PKK ile bağın kopartılması"
Suriye'nin toprak bütünlüğünün
, bölgedeki tüm bileşenlerin ve azınlıkların haklarının korunmasının önemine dikkati çeken Keddo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"PYD ile devrim sürecinin başından itibaren uzun ve zorlu bir diyalog deneyimimiz oldu. Bu diyaloğun ilk aşaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani tarafından yürütüldü ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Başarısızlığın sebebi, PYD ve müttefiklerinin uzantıları ve yan unsurlarıyla birlikte o bölgedeki yönetimi ve zenginlik kaynaklarını tek başlarına kontrol etme ısrarlarıydı. Biz ise yönetimin, o bölgedeki Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkmenler gibi tüm bileşenleri kapsamasını istiyorduk.
Bizim temel şartımız, PKK ile bağın koparılmasıydı ancak bu konuda bugüne kadar başarısız olduk
."
"PKK/YPG/PYD devrimle mücadele etti"
"PKK/YPG/PYD devrimle mücadele etti"
Keddo, ENKS'nin ilk günden itibaren Suriye devrimi bayrağını taşıdığını,
terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin ise bu bayrağı sahiplenmediğini
, hatta devrimcilere karşı mücadele ettiğini aktaran Keddo,
"Suriye'de demokratik bir şekilde devlet otoritesinin gitmediği tek bir köy kalırsa Suriye'de istikrar tam olmayacaktır."
ifadelerini kullandı.
"PKK bağlantılı grupları istemiyoruz"
"PKK bağlantılı grupları istemiyoruz"
SMDK Siyasi Kurulu Üyesi ve ENKS temsilcisi Keddo,
terör örgütü PKK ile bağlantılı grupların bölgedeki varlığını kabul etmediklerini,
bunların bölgeden çıkartılması gerektiğini belirterek,
“Biz Suriyeliler olarak tüm sınır aşan güçleri reddettik,
Suriye'de Suriyeli olmayanların siyasi varlığına karşıyız
."
dedi.
"Tüm grupların hakkı garanti altına alınabilir"
"Tüm grupların hakkı garanti altına alınabilir"
Suriye devletinin demokratik bir şekilde otoritesini yeniden tesis etmesinin kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini ve
tüm halkların, inançların ve kültürlerin haklarını garanti altına alacak bir sistemin oluşturulabileceğini
belirten Suriyeli Kürt siyasetçi, şöyle konuştu:
"Hatalarını düzeltmeli, itiraf etmeli ve bu kez rejimin düşmesiyle mutlu ve sevinçli olan Suriye halkının yanında durmalılar. Yeni, çoklu bir Suriye'nin kurulmasını umut eden halkın beklentileri doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Bu nedenle biz, Koalisyon ve Kürt Ulusal Konseyi olarak, kan dökülmemesinde ve
Suriye'nin tamamında bölgenin Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Araplar ve diğerlerinin haklarını koruyacak şekilde barışçıl çözümler bulunmasında ısrarcıyız.
”
"ABD barışçıl bir çözüm bulmalı"
"ABD barışçıl bir çözüm bulmalı"
Beşar Esed rejiminin devrilmesiyle ülkede büyük bir değişim yaşandığını belirten Keddo, yeni yönetimin biraz nefes alması ve
güvenlik alanındaki gerekli düzenlemeleri yapmak için çalışması gerektiğini
söyledi. Keddo,
"Dostlarımızın, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) liderliğindeki uluslararası koalisyonun,
Fırat'ın doğusuna uygun barışçıl bir çözüm bulmasını
, böylece tüm ülkenin barış içinde birleşerek ülkenin kurumsallaşması ve Suriye'nin her yerinde demokrasi ve güvenliğin sağlanmasını umuyoruz.”
dedi.
"Suriye'nin geleceği için kapsamlı bir konferans düzenlenmeli"
"Suriye'nin geleceği için kapsamlı bir konferans düzenlenmeli"
Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararı çerçevesinde
Suriyeli tüm grupların katılımıyla bir ulusal konferans düzenlenmesi gerektiğini
ifade eden Keddo, sözlerine şu şekilde son verdi:
“Birkaç gün önce de konferansın yakın zamanda yapılacağı konuşuluyordu ancak aldığımız bilgilere göre konferans süresiz olarak ertelendi ama çok uzak bir tarihe değil. Değerlendirmelerimize, bölgesel ve uluslararası dostlarımızdan aldığımız bilgilere göre
bu konferans, Suriye'nin geleceğini şekillendirmek için bahsettiğimiz gibi kapsamlı olacak ve tüm Suriyelileri kapsayacak
.”
Abdullah Keddo,
Kürt Ulusal Konseyi ve tüm bileşenlerin
bu hassas ve kritik sürecin başarıya ulaşması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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