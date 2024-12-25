Suriye'deki Kürtler PKK/YPG'yi istemiyor: ENKS temsilcisinden kritik açıklamalar

"PYD ile devrim sürecinin başından itibaren uzun ve zorlu bir diyalog deneyimimiz oldu. Bu diyaloğun ilk aşaması Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani tarafından yürütüldü ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Başarısızlığın sebebi, PYD ve müttefiklerinin uzantıları ve yan unsurlarıyla birlikte o bölgedeki yönetimi ve zenginlik kaynaklarını tek başlarına kontrol etme ısrarlarıydı. Biz ise yönetimin, o bölgedeki Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Türkmenler gibi tüm bileşenleri kapsamasını istiyorduk.

Bizim temel şartımız, PKK ile bağın koparılmasıydı ancak bu konuda bugüne kadar başarısız olduk