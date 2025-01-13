Suriye'deki yönetimin lideri Şara'dan dikkat çeken açıklama: Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

"Bulunduğu taraf için 'U dönüşü yapanlar' lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, 'onlar gelecek sizi kesip denize atacak' diyorlardı."