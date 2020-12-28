Dünya Suriyenin kuzeydoğusunda haraketlilik Rusya askeri yığınak yapıyor
ASYA

Suriye'nin kuzeydoğusunda haraketlilik: Rusya askeri yığınak yapıyor

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan bölgelerde askeri varlığını artırıyor. Rus ordusu, Hmeymim Hava Üssü'nden yüzlerce asker ve aracı Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi. Bölgedeki Rus askeri sayısı 1000'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Rusya yüzlerce asker ve araçla Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yığınak yapıyor.
Rusya yüzlerce asker ve araçla Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yığınak yapıyor.

Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke ilinde son 1 aydır üs ve diğer askeri noktalarına yığınak yapmaya hız verdi. Rus ordusu, aralık ayı süresince Lazkiye ilindeki Hmeymim Hava Üssü'nden nakliye uçaklarıyla yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı araç ile lojistik tırlarını Haseke'nin Kamışlı ilçesine gönderdi.

Rus askerlerinin sayısı iki katına çıktı

Son olarak geçen hafta 2 savaş uçağı ve 6 helikopterin yanında çok sayıda Rus askeri, Lazkiye'den Kamışlı ilçesine ulaştı. Askerler, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı ve yakınındaki Rus üssünde konuşlandı. Takviyelerin ardından havaalanı ve çevresinde konuşlu Rus askerlerinin sayısı iki katına çıkarak 1000'i buldu.

Rus ordusu, rejim güçlerini eğitiyor

Rusya, ülkenin farklı bölgelerinde rejim saflarında bulunan ve özel olarak desteklediği gruplardan seçtiği 1200 kişiyi de Kamışlı Havaalanı'nda topladı. Rus komutanlar, 300 kişilik gruplara ayırdıkları rejim askerlerini, ağır silah ve keskin nişancılık gibi alanlarda eğitiyor.

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