Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'nin Lazkiye ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye'nin Lazkiye ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16:0530/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Suriye - Lazkiye
Suriye - Lazkiye

Suriye'nin Lazkiye ilinde kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00’dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.

Sahil bölgesindeki olaylar

Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık’ta gösteriler düzenlenmişti. Gazal, Humus kentinde DEAŞ'ın 26 Aralık’ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı. Yönetim karşıtı bu gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi ölmüş 108 kişi de yaralanmıştı.




#Lazkiye
#suriye
#Sokağa Çıkma Yasağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şırnak TOKİ konut kurası yapıldı mı? 500 bin sosyal konut kurası sonuçları nereden öğrenilecek?