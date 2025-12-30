Suriye'nin Lazkiye ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devrik rejime yakınlığıyla bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal'ın protesto çağrısı üzerine Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde farklı noktalarda 28 Aralık’ta gösteriler düzenlenmişti. Gazal, Humus kentinde DEAŞ'ın 26 Aralık’ta bir camiye düzenlediği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından açıklama yaparak, siyasi federasyon ve uluslararası koruma talebiyle taraftarlarını gösteriler düzenlemeye çağırmıştı. Yönetim karşıtı bu gösterilerde yer yer şiddet eylemlerine dönüşen olaylarda 4 kişi ölmüş 108 kişi de yaralanmıştı.