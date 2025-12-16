Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da dudak uçuklatan keşif: 11 milyon tonluk gümüş rezervi bulundu

09:3216/12/2025, Salı
Suudi Arabistan'ın gümüş üretimi ile ihracat kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği öngörülüyor.

Suudi Arabistan'da yapılan jeolojik araştırmalarla yaklaşık 11 milyon tonluk gümüş rezervi keşfedildi. Bu keşfin, ülkenin 2030 vizyonu çerçevesinde ekonomiyi güçlendirerek küresel gümüş piyasalarını etkilemesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'da yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda, ülke tarihinin en büyük gümüş rezervlerinden biri olan yaklaşık 11 milyon tonluk maden kaynağı tespit edildi. Arap basınında yer alan haberlere göre, bu keşif, Körfez ülkesinin madencilik sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve Suudi Arabistan'ın gümüş üretimi ile ihracat kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği öngörülüyor.


Söz konusu maden kaynağının bölgedeki madencilik faaliyetlerini hızlandırması ve ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Suudi yetkililer, yeni keşfin stratejik önemi nedeniyle üretim planlamalarının hızla devreye alınacağını ve ülkenin 2030 Vizyonu çerçevesinde madenciliği stratejik sektörlerden biri haline getirme hedefiyle uyumlu olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede, gümüş rezervinin üretime kazandırılacağı tarih ve ölçek merakla bekleniyor.


KÜRESEL GÜMÜŞ PİYASALARINA ETKİSİ

Bölgedeki bu gelişme, yalnızca Suudi Arabistan ekonomisini değil, küresel gümüş piyasalarını da doğrudan etkileyebilir. Gümüş, teknoloji, enerji depolama, elektronik, medikal ekipmanlar ve mücevher üretiminde yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle, arz tarafında yaşanan önemli bir artışın, önümüzdeki dönemde gümüş fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Küresel piyasalarda fiyatların, Suudi Arabistan'daki üretim ve ihracat hacmine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.


Arap basınında yer alan analizlerde, keşfin Suudi Arabistan'ın ulusal ekonomik hedefleriyle örtüştüğü vurgulanıyor. "2030 Vizyonu" kapsamında, ülke madenciliği stratejik sektörler arasında konumlandırıyor ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni gümüş rezervi, bu hedefin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

