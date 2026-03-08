Yeni Şafak
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü: 2 ölü 12 yaralı

8/03/2026, Pazar
AA
Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehrine askeri mühimmat düştü

Suudi Arabistan’ın güneydoğusunda yer alan el-Harec şehrinde, bir sivil konuta askeri mühimmat düşmesi sonucu can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Sözcüsü’nden edinilen bilgilere göre, mühimmatın isabet ettiği nokta bir bakım ve temizlik şirketine ait personel konutu olarak açıklandı.

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec şehrinde askeri mühimmatın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın, Sivil Savunma Sözcüsüne dayandırdığı haberde, Harec şehrindeki bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü belirtildi.

Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Haberde, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.


ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.



