Dünya Tahıl anlaşması ile ilgili kritik gün 18 Kasım Rusya son kararını verecek
ASYA

Tahıl anlaşması ile ilgili kritik gün 18 Kasım: Rusya son kararını verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda 18 Kasım'a kadar mevcut verilerden yola çıkarak karar vereceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tahıl anlaşması ile ilgili kritik gün 18 Kasım: Rusya son kararını verecek
Arşiv.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmaya değinen Zaharova, bu anlaşmanın Rus tahıl ve gübrelerinin sevkiyatı ile ilgili kısmının uygulanmadığına işaret etti. Zaharova, "Bu konuda sonuçları göremiyoruz. Bu bir gerçek. Bu durum bizim için uygun değil. Bunu tüm düzeylerde dile getirmiştik. Anlaşma paket şeklinde yapıldı ve tüm kısımların uygulanması gerekiyor." dedi.

Zaharova, "Burada, anlaşma kapsamında ihtiyacı olan ülkelere tedarik etmekten mutluluk duyacağımız Rus gıda ve gübreleri söz konusudur. Belirli bankalardaki hesaplar bloke edilmiş durumda ve bu nedenle ödeme yapılamıyor. Bu, Batı'nın yaptırımları yüzünden oldu. Ödeme yapılsaydı ürünleri sevk edebilirdik. Ancak bu gerçekleşmiyor." şeklinde konuştu.

  • Tahıl anlaşması süresinin kasım ayında sona ereceğine dikkati çeken Zaharova, bu anlaşmanın uzatılıp uzatılmamasıyla ilgili, "Bu konuda, 18 Kasım'a kadar var olan verilerden yola çıkarak karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Filistin-İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerekiyor"

Filistin meselesine de değinen Zaharova, "şiddettin kullanılması, yerleşim politikası ve Kudüs'ün kutsallık statüsünün tek taraflı olarak revize edilmesinin durumu zorlaştırdığını" vurguladı.

Zaharova, "Bu çıkmaz döngünün, Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması, özellikle Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) çerçevesinde uluslararası etkileşimin yeniden sağlanmasıyla çözüleceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı: Haritadan sileriz
DÜNYA
Rusya hedefteki ülkeleri tek tek sıraladı: Haritadan sileriz

Rusya 45 bankanın sermaye işlemlerini yasakladı
DÜNYA
Rusya 45 bankanın sermaye işlemlerini yasakladı
Ev sahibine büyük şok

Ev sahibine büyük şok

Kiracılar bu hale getirdi: 500 bin liralık tahribat.
Derbide yok

Derbide yok

Galatasaraylı futbolcu iki maç men cezası aldı.
CHPliler hakimlerin üzerine yürüdü

Amasra'daki maden patlaması soruşturmasında yeni gelişme.

Taştaki yazının sırrını turist çözdü.

​Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden kalaşnikof mermileri çıkmıştı.

​YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama: Ön inceleme tamam

​Albayrak Medya alt markası Pitspor, yayın hayatına başladı.

Oturur vaziyette defnedildi

Oturur vaziyette defnedildi

Türünün tek örneği : Nedenini öğrenince çok şaşıracaksınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.