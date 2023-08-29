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Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 hava aracı ve 5 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 24 askeri hava aracı ve 5 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, 6 "J-10" ve 4 "J-16" tipi savaş uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-9" tipi askeri nakliye uçağı ile aynı dronun ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

17:11 . 29/08/2023 Salı
AA
Çin'e ait gemi (Foto: Arşiv)

Çin'e ait gemi (Foto: Arşiv)

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, 24 hava aracından 12'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 6 "J-10" ve 4 "J-16" tipi savaş uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "Y-9" tipi askeri nakliye uçağı ile aynı dronun ADIZ'ın güneybatısında uçtuğu kaydedildi.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanan açıklamada, "Çin ordusunun süregelen tacizleri, gerilimin hızla yükselmesine ve bölgesel güvenliğin kötüye gitmesine sebep olabilir. Pekin'i, sorumlu davranmaya ve bölgesel güvenliği tehlikeye atan tek taraflı eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, daha önce, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 11 askeri hava aracının ve 10 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini, 2 "J-10" savaş uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun orta çizgiyi geçtiğini duyurmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

#ABD
#Çin
#Tayvan
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