TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Türkiye ile Azerbaycan'ın kaybedecek vakti yok

Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Asadov ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.
Kurtulmuş, Bakü’deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Ali Esedov ile bir araya geldi.
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Kurtulmuş, deprem döneminde göstermiş oldukları olağan üstü kardeşlik ve yardımseverlik dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkına teşekkürlerini yineledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gerçekleştirdiği görüşmelere; TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek eşlik etti.