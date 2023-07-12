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TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Türkiye ile Azerbaycan'ın kaybedecek vakti yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle Bakü temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Ali Asadov ile bir araya geldi. Kurtulmuş, “Türkiye olarak kaldığımız yerden yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bizim de Azerbaycan’ın da kaybedecek vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

17:39 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Asadov ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Asadov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetini Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.


Kurtulmuş, Bakü’deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Ali Esedov ile bir araya geldi.


"Türkiye ile Azerbaycan'ın kaybedecek vakti yok"

TBMM Başkanlığına seçilmesinin ardından Azerbaycan’ı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Meclis Başkan Kurtulmuş,
“Türkiye olarak kaldığımız yerden yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bizim de Azerbaycan’ın da kaybedecek vaktimiz yok. İki ülkenin de bu yürüyüşü sürdürmesi lazım. Azerbaycan halkının, Azerbaycan yönetiminin bu süre içerisinde Türkiye ile göstermiş olduğu yakın dayanışma dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler uluslararası tanımlarla ifade edilemeyecek kadar yüksek düzeyde bir ilişkidir. Burada her iki ülkenin cumhurbaşkanları Sayın ilham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderliğin fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bundan sonra üzerimize düşen; parlamentolarımızın, yürütme organlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen, her iki ülkenin de dünya milletler liginde çok daha üst sıralara çıkmasını temin edecek mücadeleyi ortak bir şekilde verebilmektir. Hem Azerbaycan hem Türkiye için tarihi bir momentum yakaladığımıza inanıyorum. Bu tür ortamlar kolay yakalanmaz”
şeklinde konuştu.

"Türkiye dünya güçlerinin mücadele ettiği coğrafyanın merkezinde"

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş,
“Dünyanın hemen hemen her noktasında büyük çatışmaların, gerilimlerin yaşandığı bir dönemin başındayız. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa ile Rusya, Çin ile Rusya, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri’nin, neredeyse büyük güçlerin hepsinin mücadele içerisinde olduğu bir ortamdayız. Mücadele eskiden belli bölgelerle kısıtlı iken artık dünyanın her yerinde büyük güçlerin mücadelesine şahit oluyoruz. Bu mücadelenin en çok gerçekleştiği yer de Türkiye’nin merkezinde olduğu coğrafyadır. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz bu coğrafyadadır. Bu coğrafyada huzurun barışın sağlanması bizim bir numaralı önceliğimizdir. Bunun için de başta komşularımız olmak üzere herkesle iyi ilişkiler geliştireceğiz. Sözümüzün kuvvetli olabilmesi için gücümüzün çok tesirli olmak mecburiyeti vardır. Bunun içinde her alanda işbirliği işbirliğini artıracağız
” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, deprem döneminde göstermiş oldukları olağan üstü kardeşlik ve yardımseverlik dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkına teşekkürlerini yineledi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gerçekleştirdiği görüşmelere; TBMM Başkanvekili Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, İstanbul Milletvekili Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek eşlik etti.



#TBMM
#Azerbaycan
#Aliyev
#Numan Kurtulmuş
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