TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Türkiye ile Azerbaycan'ın kaybedecek vakti yok

“Türkiye olarak kaldığımız yerden yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bizim de Azerbaycan’ın da kaybedecek vaktimiz yok. İki ülkenin de bu yürüyüşü sürdürmesi lazım. Azerbaycan halkının, Azerbaycan yönetiminin bu süre içerisinde Türkiye ile göstermiş olduğu yakın dayanışma dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler uluslararası tanımlarla ifade edilemeyecek kadar yüksek düzeyde bir ilişkidir. Burada her iki ülkenin cumhurbaşkanları Sayın ilham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderliğin fevkalade önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bundan sonra üzerimize düşen; parlamentolarımızın, yürütme organlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın üzerine düşen, her iki ülkenin de dünya milletler liginde çok daha üst sıralara çıkmasını temin edecek mücadeleyi ortak bir şekilde verebilmektir. Hem Azerbaycan hem Türkiye için tarihi bir momentum yakaladığımıza inanıyorum. Bu tür ortamlar kolay yakalanmaz”