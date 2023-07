TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü: Türkiye ile Azerbaycan'ın kaybedecek vakti yok

“Dünyanın hemen hemen her noktasında büyük çatışmaların, gerilimlerin yaşandığı bir dönemin başındayız. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Avrupa ile Rusya, Çin ile Rusya, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri’nin, neredeyse büyük güçlerin hepsinin mücadele içerisinde olduğu bir ortamdayız. Mücadele eskiden belli bölgelerle kısıtlı iken artık dünyanın her yerinde büyük güçlerin mücadelesine şahit oluyoruz. Bu mücadelenin en çok gerçekleştiği yer de Türkiye’nin merkezinde olduğu coğrafyadır. Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Akdeniz bu coğrafyadadır. Bu coğrafyada huzurun barışın sağlanması bizim bir numaralı önceliğimizdir. Bunun için de başta komşularımız olmak üzere herkesle iyi ilişkiler geliştireceğiz. Sözümüzün kuvvetli olabilmesi için gücümüzün çok tesirli olmak mecburiyeti vardır. Bunun içinde her alanda işbirliği işbirliğini artıracağız