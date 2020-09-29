Tek dertleri Türkiye: İngiliz Times gazetesi NATO'ya "Erdoğan'ı durdurun" çağrısı yaptı

Ermenistan Başbakanı'nın peş peşe Türkiye'yi durdurun açıklamalarına bir destek de İngiliz medyasından geldi. Türkiye düşmanı gazete Times NATO'ya "Erdoğan'ı durdurun" çağrısında bulundu.

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BİR ÇAĞRI DA TİMES GAZETESİNDEN!

"Aynı topraklar üzerinde hak iddia eden devletler arasında, nadiren çözüm olur. Bunun yerine sonuçlar olur" diyen Times, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ'ın da böyle bir sorun olduğunu kaydetti.

BBC'nin haberine göre Times'tan aktardığı yazıda gerilimin periyodik çatışmalarla ve ufukta sorunu çözecek bir barış anlaşması olmadan 30 yıldır devam ettiği belirtiliyor.

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"ERDOĞAN'I DURDURUN!"

Çatışmanın kötüleşebileceği ifade edilen yazıda "Gerilim, özellikle Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından körükleniyor. NATO müttefikleri, Erdoğan'ı değişken hareketlerinin barışa tehdit oluşturduğuna ikna etmeli" cümlesi yer aldı.