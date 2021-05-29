Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de 'Türkiye'deki operasyonlar durdurulsun' diye gösteri yaptı

Türkiye, özellikle son dönemde terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu etkili mücadeleyle teröristlere adeta nefes aldırmıyor. Havadan ve karadan ablukaya alınan teröristlere ait mağaralar ve sığınaklar, örgüt mensuplarına dar ediliyor. Son olarak operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım isimleriyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Avrupa'daki PKK sempatizanları Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı. 100 kadar terör örgütü yandaşı, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

REKLAM

DÜNYA Avrupa aynı kafada

DÜNYA Almanya'da PKK için para toplayan terörist tutuklandı

DÜNYA Almanya: HDP PKK ile arasına mesafe koymalı