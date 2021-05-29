Dünya Terör örgütü PKK yandaşları Brükselde Türkiyedeki operasyonlar durdurulsun diye gösteri yaptı
AVRUPA

Terör örgütü PKK yandaşları Brüksel'de 'Türkiye'deki operasyonlar durdurulsun' diye gösteri yaptı

Terör örgütü PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin karşısında NATO ve ABD karşıtı gösteri düzenledi. Örgütün paçavralarını taşıyan sempatizanları, Türkiye'nin düzenlediği operasyonlara "sessiz kalınmaması" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK yandaşları Brükselde Türkiyedeki operasyonlar durdurulsun diye gösteri yaptı
PKK yandaşlarından Brüksel'de gösteri

Türkiye, özellikle son dönemde terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu etkili mücadeleyle teröristlere adeta nefes aldırmıyor. Havadan ve karadan ablukaya alınan teröristlere ait mağaralar ve sığınaklar, örgüt mensuplarına dar ediliyor. Son olarak operasyonlar, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım isimleriyle başarılı bir şekilde yürütülüyor.

Avrupa'daki PKK sempatizanları Brüksel'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği karşısında toplandı. 100 kadar terör örgütü yandaşı, "ABD ve NATO'nun Türkiye'nin terör örgütüne karşı düzenlediği operasyonlara sessiz kaldığı" gerekçesiyle gösteri yaptı.

PKK'lılar örgütü simgeleyen ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu paçavralar açtı.

Gösterinin yapıldığı yerin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinin yanındaki sokakta olması nedeniyle Belçika polisi güvenlik önlemleri aldı.

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