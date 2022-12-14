Dünya Terör örgütünün Avrupa planı ortaya çıktı
AVRUPA

Terör örgütünün Avrupa planı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatı verdiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütünün Avrupa planı ortaya çıktı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK, Avrupa'da yeni planlamalara gitti. PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polisle arbede yaşarken, bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edeceği ve Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacağı öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artırılacağı belirtildi.

Örgütün, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiği belirtilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından, Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulacağı belirtildi. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin de katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi. PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye’nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlandığı belirtildi.

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