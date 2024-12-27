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Terörist başı teröristleri sattı: Mazlum Abdi’den ‘PKK’lıları kovarız’ manevrası

Terörist başı teröristleri sattı: Mazlum Abdi’den ‘PKK’lıları kovarız’ manevrası

Furkan Erten
Furkan Erten
15:1027/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör örgütü elebaşı Abdi, daha önceki açıklamalarından çark etti.
Terör örgütü elebaşı Abdi, daha önceki açıklamalarından çark etti.

Suriye devrimi sonrasında köşeye sıkışan terör örgütü PKK/SDG çark etti. Örgüt elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, PKK ile bağlarının olmadığını ve bünyelerindeki PKK’lıları tasfiye edebileceklerini söyledi.


Suriye’nin yeni yönetimi ile henüz iletişim kurmadıklarını söyleyen Abdi, “Suriye'nin merkezi olmayan, çok partili ve demokratik bir devlet olması gerektiğine inanıyoruz. Ülkenin çeşitliliğinin anayasada korunması ve tüm Suriye halkının, Kürt halkı da dahil, haklarının güvence altına alınması önemlidir. Suriye’nin bölünmesini arzulamıyoruz ve ülkeyi yönetecek hükümette rol oynamaya ve katkı sağlamaya hazırız. Suriye çok fazla kan döküldü. Bugün, acilen kapsamlı ve doğrudan bir diyalog çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Abdi, teröristbaşı Öcalan'ın "manevi oğlu" olarak biliniyor.

“Türkiye’nin saldırıları durdurulmalı”

Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Abdi, özerklik koşullarının olmadığını söyledi, “Öncelikli olarak, tüm Suriye topraklarında, özellikle Türkiye'nin ve ona bağlı grupların Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerekmektedir. Bu şekilde biz, Suriyeliler olarak, ülkemizin geleceğini dış müdahaleler veya vesayetler olmadan tartışabiliriz.” ifadelerini kullandı.


İşgal ettiği kaynakları devretme sinyali

İşgal ettikleri petrol kaynakları üzerine konuşan teröristbaşı, “Ülkenin kaynakları ise tüm Suriye halkına aittir. Biz, tüm Suriyeliler için eşit ve adil bir şekilde kaynakların devlet tarafından dağıtılacağı bir geleceğe bağlıyız.” diye konuştu. Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara’nın “silahsızlanma” çağrısına yanıt veren Abdi, “Geleceğin Suriye’sinde, ülkeyi ve Suriye vatandaşlarını savunacak tek bir ulusal ordu olmalıdır. Bu konuda bir anlaşmazlık yoktur. Suriye Demokratik Güçleri'nin silahları, bu ulusal ordunun silahı olacak ve tüm deneyimleriyle güçleriyle birleşecektir.” dedi.

PKK/YPG, Suriyelilerin yılda 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasbediyor


Bölgeden PKK’lıları çıkartırız


Ayn el Arab’taki duruma değinen Abdi, Türkiye korkusunu da gizleyemedi:

Türkiye destekli gruplar tarafından yapılması muhtemel bir saldırı tehdidi hala çok yüksek ve gerçek bir tehlike bulunmaktadır. Biz, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile birlikte oradaki gerilimi azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden, Türkiye'nin ileri sürdüğü endişeleri gidermek amacıyla bir silahsızlandırılmış bölge önerdik, ancak şu ana kadar Türkiye bu arabuluculuğa yanıt vermedi ve Türk askeri yığınağı devam ediyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi,
Suriye Demokratik Güçleri'nin PKK ile herhangi bir örgütsel bağlantısı yoktur. PKK'nın bazı üyeleri ve diğerleri, DEAŞ'a karşı mücadelemizde bizimle birlikte savaştılar, ancak askeri operasyonlar durduğunda ve bunun için uygun bir yöntem belirlendiğinde, bu kişiler çıkarılacaktır.
Abdi, PKK ile bağları olmadığını söylese de terör örgütünün çok sayıda kampında yer aldı.


#Suriye
#Türkiye
#ABD
#Mazlum Abdi
#Terör Örgütü PKK/YPG

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