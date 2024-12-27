Ya silah bırakacaklar ya da yok olacaklar

Türkiye’nin güçlü savunma sanayi altyapısı ve terörle mücadeledeki deneyimleriyle, Suriye'nin güvenlik kapasitesine katkı sağlayabileceği belirtildi. MSB, Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ, PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı mücadelede kararlı olduğunu, bu örgütlerin silah bırakmaktan başka seçeneklerinin olmadığını ifade etti. Kaynaklar, Suriye’nin tek bir ordu yapısı oluşturma çabalarına destek verdiklerini ve bölgedeki barış ile istikrarın sağlanması için koordineli bir çalışma yürütüleceğini aktardı. Ayrıca, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönüşlerinin sağlanması adına çalışmaların süreceği vurgulandı. Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç ve Tişrin Barajı üzerindeki kontrolünün devam ettiği belirtilirken, PKK/YPG’nin bölgede ilerleme kaydettiğine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi. Terör örgütü üyelerinin silahlarını bırakmaları ve Suriye yönetimi tarafından belirlenecek yeni sisteme entegre edilmeleri gerektiği açıklandı. MSB, yeni Suriye yönetimiyle bu konuda tam bir fikir birliğine varıldığını belirtti.