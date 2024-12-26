Şam'da 'işbaşı': Önceliğimiz altyapı ve maaş

Devrimin ardından oluşturulan yeni Suriye hükümeti, Esed rejimi ve İran'a bağlı mezhepçi militanların yıllarca talan ettiği Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden imar faaliyetlerine başladı. Kamu hizmetlerinin aksamaması için sağlık ve eğitim sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde memurların iş başı yapmasını sağlayarak çalışmalarına başladı. Şam Valisi Mahir Muhammed Mervan, kenti yeniden kalkındırma sürecindeki önceliklerini ve projelerini Yeni Şafak’a anlattı. Esed rejiminin ardında büyük bir borç bıraktığını hatırlatan Mervan, “Yakıt ve ekmek fiyatları arttı. Halkımızı desteklemek için maaş zamlarıyla bu durumu dengelemeye çalışıyoruz" dedi.

Canberk Doğan, Mahir Muhammed Mervan, Mehmet Güney.

MAAŞLARA YÜZDE 400 ZAM

Şam’ın yeni döneminde atılacak adımlara dair önemli detaylar veren Mervan, kamu hizmetlerinin aksamaması için memurların görevlerine devam ettiğini ve iki ay içinde maaşların düzenli hale geleceğini söyledi. Vali Mervan, halkın ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için maaşlarda yüzde 400 oranında zam yapılacağını belirterek, 40 binden fazla sağlık çalışanının görevlerine döndüğünü ve hastanelerin tam kapasite hizmet verdiğini kaydetti. ilaç ham maddelerinin temini için komşu ülkelerle iş birliği yapıldığını ve ilaç endüstrisinin yeniden faaliyete geçtiğini dile getiren Mervan, Şam’ın imarı ve altyapısının onarımı için belediyeler, elektrik ve bakım müdürlükleriyle ortak çalışmalara başladı. Şehir merkezindeki düzenlemeler devam ediyor. Kırsal kesimlerin de iyileştirilmesi için çalışmaların hızlanacak. Eğitim hizmetleri normale döndü. Gençler için spor ve eğitim hizmetleri artırılacak" diye konuştu.

GIDA VE YAKIT TEMİNİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Yeni yönetim, Şam’da gıda ve yakıt teminini öncelikli hedefler arasında tutuyor. Şam fırınları için yeterli miktarda un ve yakıt sağlandığını belirten Mervan, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kararlı olduklarını vurguladı. Kentin temizliği ve çevre düzenlemesi için bir ay içinde kapsamlı bir temizlik planının devreye sokulacağını belirten Şam Valisi, “Türkiye’deki gibi 100 noktaya çöp kutuları yerleştireceğiz. Şehir sokaklarını doğa dostu bir şekilde temiz ve düzenli hale getireceğiz” diyerek kent sokaklarında düzeni sağlayacaklarını kaydetti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILIYOR

Şam’da güvenliğin sağlanması için trafik polisleri ve askerler görevlerine dönüyor. Şehirde 24 saat kontrol sağlanacağını belirten Mervan, yılbaşı kutlamaları için de özel güvenlik önlemleri alındığını dile getirdi. Mervan, Hristiyan topluluğun yılbaşı hazırlıklarının güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalara başlandığını söyledi. Valilik, Şam’ın imarı ve altyapısının onarımı için belediyeler, elektrik ve bakım müdürlükleriyle ortak çalışmalara başladı. Bu kapsamda şehir merkezindeki düzenlemelerin devam ettiğini belirten Mervan, kırsal kesimlerin de iyileştirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

SAĞLIK VE EĞİTİMDE HIZLI NORMALLEŞME

Şam'da sağlık sektöründe de büyük bir dönüşüm başlatıldı. Vali Mervan, 40 binden fazla sağlık çalışanının görevlerine döndüğünü ve hastanelerin tam kapasite hizmet verdiğini ifade etti. Ayrıca, ilaç hammaddelerinin temini için komşu ülkelerle iş birliği yapıldığını ve ilaç endüstrisinin yeniden faaliyete geçtiğini anlattı. Tüm okulların açılmasıyla eğitimin normale döndüğünü söyleyen Mervan, gençler için spor ve eğitim hizmetlerinin artırılacağını açıkladı. Gençlik merkezlerinde futbol, voleybol, yüzme ve basketbol gibi etkinliklerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mervan, Esed rejiminin sebep olduğu tahribatın giderilmesi için halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Eskiden Suriye’den korkuyorduk, şimdi Suriye’yi koruyoruz. Yeni hükümet kurulana kadar halkın ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkede yeniden düzeni sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.







