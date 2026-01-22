Trump Davos'ta ültimatom verdi: Grönland Amerika'nın bir parçası

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada küresel ekonomi, göç, ticaret ve güvenlik başlıklarının yanı sıra Grönland’a ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, Grönland’ın stratejik konumu nedeniyle ABD’nin güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu savunarak, adanın fiilen “Kuzey Amerika’nın bir parçası” olduğunu ileri sürdü.

BİZİM TOPRAĞIMIZ OLMALI

ABD’de enflasyonun “yenildiğini” söyleyen Trump, yıllık enflasyonun yüzde 2,7 seviyesinde olduğunu, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1,6’ya gerilediğini vurguladı. Dördüncü çeyrek büyüme beklentisinin yüzde 5,4 olduğunu belirten Trump, bunun kendi öngörüleri dışında kimsenin beklemediği bir seviye olduğunu söyledi. Trump ekonomideki "başarılarının" ardından konuyu Avrupa'ya ve Grönland meselesine getirdi. Trump, "Tek istediğimiz Grönland’a tam anlamıyla sahip olmak. Grönland’ı kendi toprağımız olarak sahip olmamızı istiyoruz. Bizim Danimarka’da uluslararası güvenlik ve potansiyel tehlikeli düşmanlarımızı geride tutabilmek için Altın Kubbe’yi inşa edebilmek için istediğimiz Grönland" dedi.

SATIN ALMAK İÇİN MÜZAKERELER BAŞLAMALI

Avrupa’yı da eleştiren ve "yanlış yolda gittiğini" savunan Trump, düzensiz göç ve yeşil enerji politikalarının kıtayı zayıflattığını savundu. “Bazı Avrupa ülkeleri artık tanınmaz halde” diyen Trump, güçlü bir Batı için Avrupa’nın son on yılda oluşturduğu kültürden çıkması gerektiğini ileri sürdü. Konuşmanın en tartışmalı bölümü ise Grönland oldu. Trump, Grönland’ın ABD, Rusya ve Çin arasında stratejik bir noktada bulunduğunu, nadir toprak elementlerinin öneminin artmasıyla adanın değerinin daha da yükseldiğini ifade etti. “Bu sadece kaynaklar için değil, ulusal ve uluslararası güvenlik için gerekli” diyen Trump, Grönland’ın savunmasını yalnızca ABD’nin sağlayabileceğini iddia etti. ABD Başkanı, Grönland için satın alma müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirtti.

BİZ OLMASAK JAPONCA KONUŞURDUNUZ

İkinci Dünya Savaşı’na atıfta bulunan Trump, Danimarka’nın Almanya’ya kısa sürede teslim olduğunu, ABD’nin ise Grönland’ı savunmak için büyük bedeller ödediğini söyledi. “ABD olmasaydı bugün Almanca ya da Japonca konuşuyor olabilirdiniz” diyen Trump, savaş sonrası Grönland’ın Danimarka’ya geri verilmesini “aptalca hata” olarak nitelendirdi. Trump, "dünyayı korumak için bir buz parçasını istiyoruz ama bize bunu vermiyorlar" diyen Trump, "vermezseniz siz bilirsiniz" deyip Avrupa ülkelerine aba altından sopa gösterdi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA DEĞİL

Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile yaptığı görüşme sonrasında da Grönland ile ilgili soru üzerine, "Askeri seçenek gündemde değil, bunun gerekli olacağını sanmıyorum. İnsanların bu konuda en iyi kararlarını vereceklerini düşünüyorum ve bunun gerekli olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan ABD Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney'i de hedef aldı. Trump, Kanada'nın ABD sayesinde ayakta olduğunu ileri sürdü ve Washington karşıtı açıklamaları gözden geçirmesini istedi.







