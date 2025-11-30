Yeni Şafak
Trump hükümeti gazetecilerin isimlerini 'suçlu' sıfatıyla internetten yayınlıyor

12:4430/11/2025, Pazar
DHA
İnternet sitesinde, bir başka kategori ‘Suçlu Utanç Listesi’ ismiyle adlandırıldı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini ‘yanlış aktardığı’ iddia edilen basın kuruluşlarının isimlerinin yayınlanması için yeni bir internet sitesi açtı.

Beyaz Saray, ‘yanıltıcı ve taraflı’ olduğunu iddia ettiği medya kuruluşları ile gazetecilerin isimlerini internet üzerinden yayınlamaya başladı.


Beyaz Saray'ın internet sitesine ‘Yanıltıcı. Taraflı. Teşhir edildi’ başlığının yer aldığı yeni sayfada, bazı medya kuruluşları ‘haftanın medya suçluları’ olarak adlandırıldı. Bu medya kuruluşlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini ‘yanlış aktardığı’ öne sürüldü. Söz konusu medya kuruluşlarının, Trump'ın ‘askerlere yasa dışı emirler verdiği’ yönünde sahte haberler yaptığı, Başkan'ın tüm emirlerinin ‘yasal’ olduğu iddia edildi.


'Yanlış ve yanıltıcı haber'

İnternet sitesinde, bir başka kategori ‘Suçlu Utanç Listesi’ ismiyle adlandırıldı. Bu kategorideki bazı medya kuruluşları, ‘yanlış ve yanıltıcı haber yapmak’la suçlandı.


‘Tekrar Tekrar Suç İşleyen’ kategorisinde ise yine çok sayıda medya kuruluşunun isminin yer aldığı görüldü.


İnternet sayfasında ayrıca çok sayıda basın kuruluşu ile gazeteci ‘taraflı haber’ ve ‘yalan haber’ gibi kategoriler içinde listelendi.

#Donald Trump
#ABD
#Suç
