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Dünya Trump kararnameyi imzaladı Anıtları korumak için Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi
AMERİKA

Trump kararnameyi imzaladı: Anıtları korumak için Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan gösterilerde, bazı anıt ve heykellerin yıkılması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı. Kararnameye göre anıtları korumak için Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi.

Haber Merkezi İHA
Londra'da da Parlamento Meydanı'nda bulunan İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, demir iskeleyle koruma altına alındı.
Londra'da da Parlamento Meydanı'nda bulunan İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in heykeli, demir iskeleyle koruma altına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki anıt ve heykelleri koruma kararnamesini imzaladı.

Trump yaptığı açıklamada, ”Amerikan anıt ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele etmek için çok güçlü bir kararnameyi imzalama ayrıcalığına sahip oldum. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı
DÜNYA
Sömürgecilerin heykelleri tek tek yıkılıyor: Yeni Zelanda’da şehre adı verilen İngiliz subayın heykeli kaldırıldı

FBI, Andrew Jackson anıtını tahrip edilmesinden şüpheli 15 kişinin arandığını duyurdu

Federal Soruşturma Bürosu FBI, Andrew Jackson heykelini tahrip ettiğinden şüphelenilen 15 kişinin fotoğrafını yayınladı. FBI’nin Washington Field Office’in Şiddet Suçları Görev Gücü, ABD Park Polisi ile birlikte Lafayette park Meydanı’ndaki Andrew Jackson anıtını tahrip edilmesinden şüpheli 15 kişinin aranıyorlar başlığı ile fotoğraflarını yayınladı.

Belçika’da sömürgeci Kral 2. Leopold’un bir heykeli daha tahrip edildi: Siyahilerin hayatı önemlidir
DÜNYA
Belçika’da sömürgeci Kral 2. Leopold’un bir heykeli daha tahrip edildi: Siyahilerin hayatı önemlidir

Anıtları korumak için Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi

Abraham Lincoln’ün Washington DC’deki Kurtuluş Anıtı çevresinde bariyerler kuruldu. Başkent Washington da anıt ve heykelleri korumak için dört yüz silahsız Ulusal Muhafız güçleri görevlendirildi. Geçtiğimiz hafta Washington’da Beyaz Saray’ın karşısında Lafayette Park Meydanı’nda protestocular eski ABD başkanlarından Andrew Jackson’ın heykelini yıkma girişiminde bulunmuşlardı.

Teker teker yıkılan heykeller Batı için sadece bir başlangıç
OYNAT 02:28
Teker teker yıkılan heykeller Batı için sadece bir başlangıç
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından tüm Avrupa ülkelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlenmeye başladı. Avrupa'nın merkezi konumundaki İngiltere'ye de sıçrayan protesto gösterileri sırasında köle taciri Edward Colston'un heykelinin göstericiler tarafından yıkılmasının ardından bir başka köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli de kaldırıldı. Bu heykellerin kaldırılması ise yakın tarihte yaşanacak gelişmeler için sadece bir başlangıç. On yıllardır Avrupa kendi sömürge tarihini ve köleliğin en önemli merkezi olma konumunu göz ardı ederken yaptığı zulümleri tarihi boyunca kutsamayı tercih etti. Bu son olaylar geçmişi tam manası ile anlamak Avrupa genelinde hakim olan ırksal mirasının yanlışlarla dolu yapısını bozmaya yardımcı olacak.
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Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi
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Bursa'da sel sularına kapılmıştı: Derya Bilen'in cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Derya Bilen'in cenazesi, memleketi Bingöl'de defnedildi. Bursa'da Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.
Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
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Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Son dönemlerde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde arka arkaya yaşanan büyük depremler, akıllara beklenen Marmara Depremi'ni getirdi. Konuyla ilgili uzman isim TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Akhisar ve Manisa arasında 6 ayda 5 binden fazla deprem yaşandığının ifade ederek "Marmara Denizindeki fay hattı ile Bingöl-Yedisu fay hattında her an 7’nin üzerinde deprem olabilir" dedi.

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar
Dünya

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Kimliği belirsiz kişiler, 53 yaşındaki Hatice Sayın'ın bahçesine, kapı kilidini kırarak Alman bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti. Kamera kaydı olmadığı için polisin hiçbir şey yapmadığını belirten Sayın, "Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler" diye isyan etti.

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