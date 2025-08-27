Yeni Şafak
Trump: Putin ateşkese yanaşmazsa Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulanacak

09:5227/08/2025, Çarşamba
Trump, ‘ateşkese yanaşmaması halinde’ Moskova'ya ekonomik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, ‘ateşkese yanaşmaması halinde’ Moskova'ya ekonomik yaptırım uygulamaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkese yanaşmaması halinde Moskova’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.


Trump, “Biz bu savaşa son vermek istiyoruz. Ekonomik yaptırımlarımız var. Ben ekonomik yaptırımlardan bahsediyorum çünkü bir dünya savaşına girmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.



