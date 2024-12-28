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Trump'ın Panama sözlerine yanıt: "Kanalın statüsü tartışmaya kapalıdır"

Trump'ın Panama sözlerine yanıt: "Kanalın statüsü tartışmaya kapalıdır"

09:5828/12/2024, Cumartesi
DHA
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Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kanal hakkındaki sözlerine yanıt verdi.
Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın kanal hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın 22 Aralık'ta Panama Kanalı hakkında söylediği sözlere Panama'dan yanıt geldi. Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, kanalın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu dile getirdi.

47'nci ABD Başkanı Donald Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini açıklamıştı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını ifade etti.


Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino.

Mulino'dan Trump'a cevap

Mulino, yaptığı açıklamada, “Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.


Panama Kanalı.


#Panama Kanalı
#Donald Trump
#Kriz

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