Trump'ın alaycı Noel mesajı: Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor

Trump, mesajında, "Herkese, özellikle de Panama Kanalı'nı severek ama yasa dışı bir şekilde işleten Çin'in harika askerlerine mutlu Noeller" ifadesini kullandı.

ABD'nin 110 yıl önce Panama Kanalı'nın inşasında 38 bin insanını kaybettiğini ve her yıl kanalın onarımı için milyarlarca dolar harcadığını, buna karşın kanalla ilgili söz hakkının olmadığını savunan Trump, bunu değiştirmenin zamanının geldiğini belirtti.