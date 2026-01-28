Yeni Şafak
Trump'tan gerilimi tırmandıracak yeni açıklama: İran'a büyük bir donanma gidiyor

15:2428/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı son açıklamada İran'ı hedef alan çarpıcı ifadelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son dakika açıklamasıyla Washington-Tahran hattındaki askeri gerilimi en üst seviyeye taşıdı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin liderlik ettiği devasa bir donanmanın "büyük bir güç ve kararlılıkla" İran’a doğru ilerlediğini duyuran Trump, Tahran yönetimini nükleer müzakere masasına oturmaya çağırdı. Geçmişte İran’a yönelik gerçekleştirilen "Operation Midnight Hammer" operasyonunun yarattığı yıkımı hatırlatan Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda İran'ı "çok daha ağır" bir saldırıyla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımdai İran’a ABD’ye ait büyük bir donanmanın İran’a doğru hızla ilerlediğini belirtti.

İran ile yaşanan gerilime ilişkin Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"İran’a doğru ilerleyen devasa bir donanma var. Büyük bir güç, hız, kararlılık ve amaçla hareket ediyor.

Bu, Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında Aircraft Carrier Abraham Lincoln bulunuyor. Venezuela örneğinde olduğu gibi, gerekmesi halinde görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir.

Umarız İran hızla “masaya oturur” ve tüm taraflar için adil ve dengeli bir anlaşmayı müzakere eder — Nükleer silah yok. Zaman hızla daralıyor; konu gerçekten hayati önemde.

İran’a daha önce de söylediğim gibi: Anlaşma yapın! Yapmadılar ve bunun sonucunda İran’a yönelik büyük yıkıma yol açan “Operation Midnight Hammer” gerçekleşti.

Bir sonraki saldırı çok daha ağır olacak. Bunun yeniden yaşanmasına izin vermeyin."



