Dünya Trumptan İdlib teşekkürü
AMERİKA

Trump'tan İdlib teşekkürü - Son dakika haberleri

Trump'tan İdlib teşekkürü

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, İdlib müzakereleri için Türkiye’ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ''İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'' dedi.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda İran'ı hedef aldı.

Suriye'de Esed rejiminin masum sivillere karşı kimyasal silah kullanması üzerine ABD'nin iki kez harekete geçtiği söyleyen Trump, ''Rusya ve İran, Suriye rejiminin kıyım yapmasına yardım ediyor. İran ve rejim, şiddeti terör ve kargaşa ihraç ediyor.'' ifadelerini kullandı.

İran'ı teröre destek vermekle suçlayan Trump, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından bu gerekçe ile çekildiğini savundu.

İran nükleer anlaşmasıyla Tahran yönetimine para aktığını savunan Trump, İran nükleer anlaşması imzalandığı günden beri ''İran'ın saldırganlığının'' daha da arttığını ileri sürdü.

ABD'nin İran'a yönelik tüm yaptırımlarının kasımda devreye gireceğini kaydeden Trump, İran yaptırımlarının ihlal edilmesinin ise ciddi sonuçları olacağını söyledi.

İran, Rusya ve rejime İdlib'deki saldırılarını ''azalttıkları'' için teşekkür eden Trump, ''İdlib müzakerelerine yardım ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyorum.'' dedi.

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